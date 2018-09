Spotorno. Ottimi risultati per la prima edizione di Run4Fun Color on the beach, svoltasi a Spotorno sabato 22 settembre.

L’invasione pacifica dei 500 partecipanti ha colorato Spotorno in una giornata di festa e divertimento, con una grande partecipazione di pubblico ad incitare i runner lungo tutto il percorso. Tante famiglie al via della manifestazione, in un’atmosfera di festa ricca di attività correlate.

“L’intento di allungare la stagione grazie al clima favorevole e grazie a manifestazioni di grande richiamo è stata centrata in pieno dalla giunta in carica” è il commento del Comune. di Spotorno che in collaborazione con gli organizzatori della Color on the beach Giadema Eventi, si dichiarano “più che soddisfatti dei risultati ottenuti, e pronti ad una edizione 2019 ancora più scoppiettante e ricca di sorprese”.