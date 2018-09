Si è concluso domenica 9 settembre il primo trofeo “Il sorriso di Riccardo”, gara individuale open di biliardo, specialità boccette, creata dagli amici dell’associazione Onlus “Riccardo Traverso”. La manifestazione, nata per sostenere alcuni progetti in favore della Divisione Oncologica dell’Istituto Pediatrico Giannina Gaslini di Genova, ha visto l’assecondarsi di ben 184 giocatori, provenienti dalla Liguria, dal Piemonte e dalla Lombardia.

La gara riservata alla terza categoria è stata vinta dal savonese Ezio Franzini che si è imposto sull’imperiese Lorenzo Borreo; nella gara open primo classificato l’alessandrino Maurizio Parodi, secondo e terzo classificato Luca Alpi e Claudio Novello. Manuel Vinti, uno degli organizzatori della manifestazione, ci tiene a sottolineare che “Tutti e tre giocano ad altissimi livelli, fanno parte dei migliori giocatori del nord Italia e si sono dimostrati campioni anche di beneficenza: la mia più grande ammirazione e riconoscenza a Maurizio, Luca e Claudio che hanno devoluto interamente il loro premio all’associazione. Un grazie sincero a tutti i giocatori iscritti, in particolare a quei giocatori provenienti da altre regioni e agli amici di Genova che, nonostante la tragedia del ponte Morandi, non hanno esitato ad affrontare ore di traffico pur di essere presenti; grazie anche alle tante persone che, pur sapendo di non poter partecipare, ci hanno fatto avere le loro donazioni; grazie all’ A. S. D. Passatempo, sede di gara, e al C. S. B Soleluna, prezioso aiuto logistico”.

Anche un’altra delle organizzatrici Lorena Pasqualetto si dice entusiasta: “Non potevamo immaginare che il piccolo progetto di aiutare gli amici di Riccardo assumesse queste dimensioni. Un grazie di cuore a chi ci ha dato la possibilità di rendere concreto l’aiuto”.

Alla premiazione hanno partecipato l’assessore Alberto Passino e il sindaco Giorgio Cangiano, il quale ha pronunciato parole di grande apprezzamento: “Per la città di Albenga è un orgoglio vedere che si sia riuscito a realizzare un evento di questo tipo, un evento che ha visto la partecipazione di così tante persone – ed ha aggiunto – i più grandi complimenti voglio farli ai genitori e agli amici di Riccardo perché io credo che riuscire a trasformare un evento drammatico, un forte dolore in un gesto d’amore continuo e costante, ecco credo che sia una cosa davvero meravigliosa nutro grande ammirazione per loro”.

Dalla manifestazione sono stati raccolti e donati all’associazione 2580 euro, soldi che sono già stati destinati ad un importante acquisto, come spiega il Dott. Traverso :”Il 13 di settembre saranno consegnati al reparto di oncoematologia del Gaslini di Genova due lettini elettrici/allungabili”.