Andora. Una piazza stracolma, festante, ma ordinata ha accolto Loredana Bertè che ad Andora ha festeggiato, con un bellissimo concerto che ha conquistato il pubblico, la recente vittoria ai Power Hits 2018, dopo un’estate al top delle classifiche con il tormentone “Non ti dico no”.

Si calcolano in circa diecimila le persone che hanno raggiunto ieri sera la piazza di Andora dove si svolgeva dell’Endless Summer, il grande concerto, ad ingresso libero, che ogni fine estate il Comune di Andora organizza per dire grazie ai turisti che scelgono la località balneare per le loro vacanze.

Una manifestazione che dalla sua prima edizione, nel 2014, ha registrato un crescendo di pubblico che ha toccato il suo apice con il concerto di ieri sera di Loredana Bertè che ha offerto una performance coinvolgente e graffiante come la sua voce potente che non teme il passare del tempo e ha entusiasmato i presenti insieme al repertorio dei suoi più grandi successi.

Loredana Bertè ha ringraziato il pubblico per il calore, si è lasciata trascinare dal clima di festa, ha ringraziato il sindaco Mauro Demichelis, l’amministrazione e quanti hanno collaborato all’organizzazione.

“Siamo riusciti ad avere ad Andora la regina dell’estate 2018, ottenendo grande visibilità dai media e attirando ad Andora migliaia di persone che hanno fatto registrare una presenza da record sotto il palco – ha dichiarato soddisfatto il sindaco Mauro Demichelis – Loredana Bertè ha offerto al pubblico un concerto bellissimo, che credo sarà ricordato per molto tempo come un evento musicale unico che Andora mai aveva vissuto in passato”.

Dietro all’organizzazione dell’Endless Summer, curata interamente dal Comune di Andora, c’è un grande lavoro di squadra anche con le associazioni e i volontari del territorio.

“Ricambio di cuore i ringraziamenti che mi ha rivolto Loredana Bertè e li estendo alla produzione, al presentatore Nando Rizzo, a tutti i dipendenti e agli operai comunali, ai fotografi, ai giornalisti, alla Polizia Locale, alle Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile, al responsabile della sicurezza, alla Croce Bianca, alle Associazioni presenti e più in generale a tutti gli operatori che si sono impegnati per garantire la buona riuscita dell’evento – ha scritto in un post di ringraziamento su Facebook il sindaco Mauro Demichelis.