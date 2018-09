“Storie in ceramica”, in autunno la mostra fatta coi ricordi inviati al Muda

Albissola Marina. “Avete una storia che vi lega a un oggetto in ceramica? Scatta una foto dell’oggetto e raccontacela”. E’ questo lo spirito che anima l’iniziativa “Storie in ceramica” promossa nell’ambito del progetto Museo Senior, in collaborazione con il Museo della Ceramica di Savona, il MuDA di Albissola Marina, il Museo Manlio Trucco di Albisola Superiore e il Museo Civico Villa Groppallo di Vado Ligure e con il patrocinio dei Comuni di Albissola Marina, Albisola Superiore, Savona, Vado Ligure e Quiliano.

Fino al 21 settembre saranno selezionate le storie più belle e in autunno sarà realizzata una mostra partecipata e multimediale dove – spiegano gli organizzatori – “i protagonisti sarete voi, le vostre ‘opere” e le vostre storie’

“Storie in Ceramica invita a raccontare la storia legata ad un oggetto in ceramica che fa o ha fatto parte della propria vita per i motivi più disparati: una persona cara, un’esperienza, un momento speciale a cui esso è legato. Le storie e gli oggetti prenderanno parte ad una mostra collettiva e partecipata nei quattro musei del distretto ceramico di Savona” concludono gli organizzatori.

Tutte le informazioni e il modulo per partecipare si trovano al seguente indirizzo web: http://www.museosenior.it/storieinceramica/.