Stella, poiana ferita soccorsa dai volontari dell’Enpa

Stella. Una bellissima poiana ferita è stata soccorsa dai volontari della Protezione Animali savonese sopra Stella San Martino. Ha lesioni ad un’ala ed alle zampe, forse dovute all’impatto con un cavo aereo o con un’auto.

Si tratta di un rapace molto diffuso nei nostri boschi e campagne, che si nutre spesso di carogne e caccia piccoli mammiferi, appostandosi di girono su alberi o pali.

“Vista la zona del ritrovamento è possibile che il suo areale di attività e nidificazione si trovi in zona del parco del Beigua – spiegano dall’Enpa – ma l’attuale amministrazione non si prende cura del soccorso dei soggetti feriti o malati e debbono quindi intervenire a proprio carico i volontari dell’Enpa da Savona, che chiedono da tempo l’istituzione di un servizio di recupero da parte del parco, non necessariamente in convenzione con l’associazione stessa. Una situazione identica è presente nelle aree protette del comune di Bergeggi”.