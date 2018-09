Stella, ecco i vincitori della Lotteria di beneficenza 2018 organizzata dalla locale sezione della croce rossa

Stella. Il comitato della croce rossa di Stella ha reso noti i numeri dei biglietti vincitori della lotteria di beneficenza organizzata lo scorso 8 settembre 2018, a Stella.

Ben dieci i ticket vincitori con numerosi e svariati premi in palio (tra questi, per il primo classificato, un buono per un viaggio di tre giorni e due notti per due persone in una città italiana presso l’agenzia di viaggi Tropical Spirit di Varazze).

I premi potranno essere ritirati entro il 7 ottobre 2018 presso la sede della croce rossa di Stella, in via Rocca 20, tutti i giorni, dalle 8 alle 20. Per il ritiro dovrà essere esibito il biglietto vincente ed un documento d’identità (si consiglia di telefonare preventivamente).