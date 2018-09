Stasera alla Raindogs House di Savona: Chickn live + Fred Simon Dj Set

​​Raindogs House/Secondo Piano/Officine Solimano/Savona

Circolo ARCI

sabato 29 settembre ore 22:00

CHICKN live ( Psych Acid Glam Jazz from Athens, Greece )

+ Fred Simon Dj Set ( R’N’B Disco )









ingresso 5e con tessera arci

CHICKN ​sono una band rock ​ed​ un collettivo che annovera i migliori musicisti di Atene. ​La loro è una forma mutevole, che occupa lo spazio creativo vitale che le è necessario, sottraendosi a ogni previsione. E’ un gioco. O comunque è qualcosa che inizia sempre come un gioco.

WOWSERS! ​​è il secondo album dei CHICKN,

pubblicato​ l’11 Maggio 2018 da ​Inner Ear Records (vinyl, digital).

S​olare e ​pieno di colori, a tratti confortante, a tratti disturbante, sempre spedito e rigonfio, WOWSERS! ​fluisce con vibrazioni West-Coast ed esplosioni proto-punk.​ Ipnotici attimi di stop si ergono come monumenti all’assenza, accuratamente bilanciati da sprazzi di follia. Nello stesso tempo un elegante miscuglio di fiati, sensuali percussioni, ritmi fantasiosi, riff di chitarra avvolgenti, linee di basso suadenti e tastiere vi guideranno lungo questo gran bel trip.

“Un pastiche pop / rock glam molto originale, come dire: retro-future ’70s.” 73/100 Rumore (Claudio Sorge)

“L’età dell’Aquario sembra tutt’altro che finita; piuttosto, in questa eterna giovinezza, ha imparato a indossare e liberare trucchi e talenti estravaganti. ​Potremmo aver trovato gli eredi dei Super Furry Animals.” 7/10 @Blow Up

Fred Simon

è un dj/producer ligure di nascita ma milanese di adozione. Nelle sue performance e composizioni fonde elementi che spaziano dall’hip hop, r&b, soul, boogie e disco.

Pubblica diversi remix tra questi la versione rielaborata di “Bring It On” della cantante NDea Davenport (Brand New Heavies), da lei apprezzata ed entrata nella programmazione di diverse radio

europee. Nel 2016 collabora con il collettivo AVANTGUARDIA,

(progetto di Shablo, Mace e dei director Pepsy Romanoff, Ok Rocco) con il brano Flawlessence, ed un nuovo singolo presto fuori. Al momento sta lavorando a diversi progetti tra cui un

EP con la cantante SassyBlack (THEESatisfaction) di Seattle.