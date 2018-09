Stasera al Circolo Messico & Nuvole di Albenga: grande torneo di cirulla

VENERDI’ 28 SETTEMBRE // h20.00

Prende finalmente corpo un grande torneo di cirulla nella città, provincia, regione dove tutti o quasi si professano grandi maestri se non imbattibili giocatori !!!

16 coppie si sfideranno in un testa a testa che a fine serata consacrerà i primi “ufficiali” CAMPIONI DI CIRULLA di Albenga !!

Quota d’iscrizione 20euro a coppia

Verranno sorteggiati 4gironi

da 4squadre, le prime due classificate per ogni girone procederanno dai quarti

di finale in poi sul classico TABELLONE a eliminazione diretta fino alla FINALISSIMA.

BREVE REGOLAMENTO : la quota d’iscrizione verrà data la sera stessa, seguirà veloce estrazione per il componimento dei gironi. Partite di sola andata con rivincita ed eventuale bella, vittoria secca 3punti, sconfita secca 0punti, sconfitta alla bella 1punto. Si qualificano le prime due di ogni girone, in caso di parità si conteggerano i punteggi delle tre partite. Le partite si svolgeranno ai 51 (è necessario totalizzare 51 punti !), “matta” sette di cuori valida solo in caso di girata…niente bussata, l eventuale girata si cala al proprio turno (troppe polemiche con la bussata). Mazziere : carte girate in tavola somma 15, 1scopa, somma 30, 2scope, quattro carte uguali partita vinta, 2 assi a monte, 2assi per tre volte consecutive partita persa.

EVENTUALI DUBBI O CHIARIMENTI si discuteranno insieme la sera stessa prima di iniziare.

Avendo molti tavoli a disposizione cercheremo di giocare in contemporanea tutte le partite dei gironi…chiediamo solo ad ogni coppia iscritta di portare con se un mazzo di carte (meglio se genovesi)…

tom (3668602742)

taddeo (3286925552)

bobo (3284142115)

————————————————————————-

INGRESSO LIBERO RISERVATO AI SOCI ARCI

con l’occasione si apre la nuova stagione di tesseramento che partirà dal primo ottobre 2018, invitiamo tutti i soci a rinnovare !!!