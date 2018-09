Spotorno lancia la sua offerta outdoor: nuova associazione con 20 strutture ricettive

Spotorno. L’amministrazione comunale di Spotorno presenta il club di prodotto “Spotorno Bike & Hike Hotel”, una nuova associazione che conta circa 20 strutture ricettive tra hotel e B&B.

“Questo club di prodotto nasce dalla volontà di proporre una vacanza su misura all’ospite appassionato di bicicletta, mountain bike, o escursionismo che sceglie Spotorno per svolgere questa passione sportiva. Comodità, servizi personalizzati e accoglienza sono le parole chiave per un soggiorno all’insegna dello sport e del benessere” afferma Matteo Camia consigliere di Spotorno con delega allo Sport e Outdoor.

“Obiettivo di questa iniziativa, è la promozione del turismo sportivo/outdoor, promozione del territorio, valorizzazione e tutela della rete senteristica” aggiunge.

“Per entrare a far parte al club sono richiesti una serie di requisiti per garantire un servizio adeguato per clienti biker e clienti Hiker. Per esempio per l’accoglienza biker le strutture ricettive sono provviste officina, area lavaggio e deposito bici, biblioteca cartine sentieri”.

“L’amministrazione lavora a stretto contatto con questa associazione in un progetto dedicato alla creazione di prodotti e servizi dedicati all’ebike (bicicletta pedalata assistita). 10 saranno i sentieri presenti sul territorio spotornese dedicati al progetto, trails panoramici affacciati sul mar ligure, il più importante tra tutti è il Monte Mao, icona dell’outdoor di Spotorno.

“Lavoro importante riguarda la cartellonistica, confrontandosi con il finalese abbiamo identificato una segnaletica universale che creerà omogeneità di informazione creando un unico comprensorio, anche perché è possibile partire dal Monte Carmo (Loano) e arrivare a Spotorno passando per il Monte Mao tutto in strade sterrate” conclude.