Spotorno. Intervento dei vigili del fuoco, quest’oggi qualche minuto prima delle 13.30, per un incendio in via dei Pini a Spotorno.

Sul posto è subito intervenuta una squadra dei pompieri di Savona più un’altra di appoggio, oltre ai volontari dell’Antincendio Boschivo di Spotorno e Noli e a un elicottero.

L’incendio ora è sotto controllo, ed è iniziata l’operazione di bonifica.