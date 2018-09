Spostamento del mercato, Assoutenti: “Necessario garantire sicurezza, servizio, assistenza e autotutela”

Albenga. Secondo quanto previsto dalle norme vigenti, dalla legge regionale sul commercio e dal “Protocollo d’intesa” stipulato con il Comune di Albenga, anche Assoutenti Savona è stata invitata a partecipare all’incontro tra il vicesindaco Riccardo Tomatis, i rappresentanti dei commercianti ambulanti e consumatori per la decisione riguardo lo spostamento del mercato settimanale di Albenga.

Dopo l’introduzione del vicesindaco, che ha ribadito le intenzioni già espresse riguardo lo spostamento sul Lungocenta, ha preso la parola, per conto di Assoutenti Savona, Taboga che ha evidenziato innanzi tutto la necessità di evitare un crescente conflitto tra le parti, sicuramente non giustificato da i cittadini-consumatori in quanto trattasi di un servizio che riguarda interessi generali e diffusi e non solo di parte.

“E’ evidente, – ha dichiarato, – che occorra prima di tutto garantire la migliore fruibilità del servizio e i diritti fondamentali del cittadino/consumatore che Assoutenti declina secondo quattro concetti: sicurezza, servizio, assistenza e autotutela”.

“Per la sicurezza, si chiede , oltre una adeguata disposizione delle vie di accesso, la presenza di un distaccamento della Polizia locale; per il servizio occorre propendere per un’area non strettamente residenziale ma debitamente attrezzata, facilmente raggiungibile e fruibile dal pubblico; per l’assistenza occorre un punto d’informazione e adeguata segnaletica; per l’autotutela del consumatore occorre la chiara identificazione di ogni punto di vendita con l’esposizione di un cartello esplicativo per il recapito e l’invio di possibili ed eventuali reclami”.

“Per ogni altro riferimento varranno le norme vigenti in materia e quanto previsto dal ‘Codice del consumo’. Auspichiamo che per Albenga il nuovo mercato settimanale, per le innovazioni e gli adeguamenti che verranno apportati, sia un modello di efficienza tale da incontrare i favori dei consumatori e da determinare una sana concorrenza con gli altri sistemi distributivi”, hanno concluso da Assoutenti Savona.