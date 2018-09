Sparisce la madre, gattini abbandonati rischiano di morire a Loano: salvati, ora cercano una casa

Loano. Sparisce la madre ed i suoi cinque cuccioli rischiano di morire di fame; è accaduto nei giorni scorsi in un cortile di una via di Loano. Dopo un giorno i piccoli hanno cominciato a star male ed a lamentarsi ed è stato richiesto l’intervento degli operatori del Servizio Veterinario ASL2, che li ha recuperati e consegnati alle cure dei volontari della Protezione Animali di Savona.

Ora vengono allattati artificialmente da alcune volontarie dell’Enpa, con molta pazienza ed amore, più volte al giorno; al termine della svezzamento saranno dati in adozione a famiglie richiedenti.

In caso di ritrovamento di cucciolate di gattini, come di altri animali liberi, occorre sempre accertarsi che la madre sia effettivamente assente, attendendo un po’ di tempo che ritorni, prima di dare l’allarme; l’accudimento materno è essenziale per la salute e lo sviluppo di cucciolate e nidiate e l’alimentazione artificiale deve essere utilizzata soltanto nei casi di comprovata necessità.