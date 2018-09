Albenga. Nel corso di ulteriori accertamenti investigativi sotto la direzione della Procura della Repubblica di Savona, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Albenga hanno recuperato l’arma da fuoco.

Si tratta di una pistola semiautomatica “Walther PP” calibro 7.65” utilizzata dallo stalker ingauno tutt’ora detenuto nel carcere di Imperia a seguito dell’arresto operato dai carabinieri lo scorso 27 agosto, tre giorni dopo il fatto avvenuto in via Trieste, ad Albenga.

di 5 Galleria fotografica Sparatoria ad Albenga









La pistola, rinvenuta anche grazie alle indicazioni fornite dall’indagato agli inquirenti in sede di interrogatorio, è stata diseppellita dai militari in un terreno a Cisano sul Neva non distante da casa sua.

L’arma era avvolta in un sacchetto e munita del caricatore e del silenziatore. La matricola (ovvero i segni identificativi che ogni arma deve avere incisi) è risultata abrasa, pertanto al detenuto è stato contestato il reato di detenzione d’arma clandestina.

L’arma da fuoco sarà ora inviata al Ris di Parma per il ripristino della matricola originale e per capire se la stessa sia stata utilizzata in altri “fatti di fuoco”.