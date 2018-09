Sorpreso a vendere hashish ed eroina in via Carloforte: 29enne arrestato dalla polizia locale di Albenga

Albenga. Deve rispondere dell’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti il 29enne libanese, A.A., arrestato oggi in flagranza di reato dalla polizia municipale di Albenga.

Il fermo è avvenuto questo pomeriggio in via Carloforte, quando una pattuglia della polizia locale ingauna ha sorpreso lo straniero a cedere alcune dosi di hashish ed eroina ad alcuni “clienti”.

Fermato e sottoposto a perquisizione, dalle sue tasche sono saltati fuori 700 euro in contanti, ritenuti essere frutto dell’attività illecita. Lo straniero sarà processato per direttissima domani mattina in tribunale a Savona. I suoi acquirenti sono riusciti a darsi alla fuga.

L’arresto di oggi è stato effettuato nell’ambito delle attività di controllo e presidio del territorio messa in atto dalla polizia locale ingauna in sinergia con le forze dell’ordine.