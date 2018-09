Sorpresi con mezzo chilo di cocaina e 3mila euro in contanti in auto: gang di pusher arrestata dai carabinieri

Borghetto Santo Spirito. Banda di spacciatori sgominata dai carabinieri di Borghetto Santo Spirito. La notte scorsa i militari della caserma borghettina hanno arrestato un albanese di 34 anni, Muca Sokol, e due marocchini, Rachid Bouzayane, di 44, e Abdelali Chbani, di 36, con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso tra loro.

I tre sono finiti nella rete dei carabinieri nei pressi di corso Europa, dove era in atto un controllo finalizzato al contrasto dello spaccio. Un posto di blocco ha fermato l’auto su cui viaggiavano. Una perquisizione a bordo del veicolo ha permesso di rinvenire mezzo chilo di cocaina pura contenuta in un involucro ben occultato all’interno del cofano e circa tremila euro in contanti, considerati una parte del loro guadagno.

L’auto è stata sequestrata: secondo le indagini, si tratta del mezzo che i tre spacciatori utilizzavano per i loro spostamenti. Stando ai primi accertamenti, i tre pusher rifornivano buona parte della piana ingauna e i piccoli spacciatori al dettaglio della città di Albenga.

Oggi la gang è stata sottoposta a processo per direttissima.