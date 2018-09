Savona. Mancano solo 18 giorni all’atteso appuntamento con la quarta “Savona Half Marathon – La Corsa dei Papi” di domenica 23 settembre. L’evento, anche quest’anno, è organizzato dall’Asd Podistica Savonese, in collaborazione con l’associazione Chicchi di Riso onlus e con il Comune di Savona.

L’associazione ‘Chicchi di Riso’ Onlus, oltre alla classica Half Marathon competitiva FIDAL, sulla scorta del successo ottenuto nelle precedenti edizioni, anche per il 2018 ha predisposto gli eventi sportivi collaterali di avvicinamento al podismo e alla corsa, quali la Savona Ten 10K e la Savona Family Run, quest’ultima utile dedicata soprattutto alle famiglie e a chi volesse cimentarsi su distanze brevi.

Le iscrizioni sono possibili presso Sporting Savona, in piazza Guido Rossa, o presso Il Pellicano, in via Manzoni, oppure online, sul sito www.savonamarathon.it. Fino al 19 settembre sarà possibile farlo al costo di 23 euro; gli atleti che si iscriveranno online entro venerdì 7 settembre riceveranno il pettorale personalizzato con nome e cognome. Infine sarà possibile iscriversi, a 27 euro, nei giorni immediatamente precedenti la gara in piazza Sisto IV, dove si potrà anche ritirare pacco gara e pettorale sia venerdì che sabato, dalle ore 10 alle 19. Domenica le iscrizioni saranno chiuse, ma dalle 7 alle 8,45 sarà possibile ritirare il proprio numero di gara con i gadget messi in palio per tutti dall’organizzazione.

L’half marathon avrà partenza e arrivo in via Paleocapa: la distanza di 21.0975 km sarà omologata dalla Fidal. Lo starter sparerà alle 9.30. Stessi luoghi, ma 9.33, per la Ten 10k, corsa non competitiva che si snoderà sul lungomare, mentre la Family run, in partenza alle 9.35, comincerà in via Paleocapa e si concluderà in darsena.

Dieci minuti prima della partenza, i podisti potranno vivere un’emozione: l’estrazione di due crociere in omaggio, Runner & Walker on Cruise 2018. Le stesse crociere che andranno al vincitore e alla vincitrice, insieme a premi in denaro. Il ricchissimo montepremi della Savona Half Marathon prevede infatti 350 euro per entrambi i primi classificati, 200 per i secondi, 150 per i terzi, 100 per i quarti, 80 per i quinti.

Per chi vincerà, anche 150 euro se lo farà in meno di 1 ora e 7′ (per gli uomini) e 1 ora e 17′ per le donne, oppure 100 euro (1h08′ e 1h18″) o 50 euro (1h09′ e 1h19″). Premi che, senza dubbio, richiameranno a Savona grandi nomi del podismo italiano. Ci saranno premi anche per i primi tre classificati di ogni categoria anagrafica Fidal: dieci categorie maschile ed altrettante femminili.

Clicca qui per consultare il regolamento della Savona Half Marathon

Ma non ci sarà solamente la mezza maratona. Confermata la Savona Ten 10K, sulla distanza di 10 chilometri, che partirà alle ore 9,33. Vedrà la premiazione dei primi cinque e delle prime cinque assolute. Anche tra i partecipanti alla Savona Ten 10K saranno estratte due crociere omaggio. La quota di iscrizione è di 12 euro fino al 18 settembre; venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 settembre sarà possibile iscriversi al costo di 17 euro.

Clicca qui per consultare il regolamento della Savona Ten 10K

Per finire, non mancherà la Savona Family Run. Alle ore 9,35, sempre con partenza da via Paleocapa, tutti i partecipanti, adulti e bambini, potranno correre e camminare a passo libero lungo un percorso di 5 chilometri. L’arrivo sarà situato in piazza Calabresi, presso la darsena. L’iscrizione costerà 8 euro; 5 euro per i minorenni iscritti con la “formula famiglia”.

Clicca qui per consultare il regolamento della Savona Family Run