Millesimo. Si è concluso sabato 8 settembre a Riccione il campionato nazionale Acsi 2018 di pattinaggio artistico. La manifestazione ha visto distinguersi gli atleti dell’Asd Skate Revolution di Millesimo che con le loro esibizioni hanno conquistato 4 ori, 3 argenti e 1 bronzo.

Si sono susseguite una pioggia di coppe e medaglie: Desogus Nicolò (categoria Esordienti B maschile), Negro Matilde (Esordienti B femminile), Pesce Meg (Allieva Regionale B) e Belerio Camilla (Giovanissima B) vincono la medaglia d’oro laureandosi così campioni nazionali Acsi 2018; mentre è argento per Staricco Anna (Primavera Acsi 2) e Borro Alessia (Giovanissima B) e bronzo per Manganiello Alice (Fantastic gruppo 2). Ottimi piazzamenti anche per Pesce Tilda, sesta classificata, Botto Sofia trentaduesima e Strazzarino Sara, decima classificata.

L’ultima giornata di gara, dedicata ai gruppi spettacolo, ha regalato un’emozione indimenticabile per l’esibizione del Revolution Team, gruppo di atleti formato dagli agonisti Negro Matilde, Desogus Nicolò, Pesce Meg, Strazzarino Sara, Belerio Camilla e Borro Alessia; questi piccoli campioni, sulle note di un travolgente tango e sostenuti a gran voce dal pubblico, hanno portato a casa un’ottima ed inaspettata medaglia d’argento, alla loro prima competizione nella specialità dei gruppi spettacolo.

I risultati conseguiti durante tutto il campionato hanno permesso alla Skate Revolution di piazzarsi, con solamente dieci atleti in gara, all’undicesimo posto nella classifica a squadre su 65 partecipanti: sicuramente un grande traguardo per una piccola associazione sorta solo quattro anni fa (l’anno scorso alla medesima competizione si era classificata trentaseiesima).

L’allenatrice Debora Levratto, colma di gioia per l’esito della competizione, si complimenta con gli atleti: “Un risultato inaspettato: è stata veramente una settimana ricca di emozioni e di soddisfazioni. Ringrazio i miei ragazzi per questa fantastica esperienza e i loro genitori che ci seguono sempre con tanta passione. Sicuramente abbiamo lavorato tanto e questa trasferta è stata la ciliegina sulla torta per concludere questo bellissimo anno agonistico“.

Gli atleti dell’Asd Skate Revolution si sono infatti distinti durante tutto l’anno: dopo i numerosi titoli regionali, ricordiamo che, sul piano nazionale, Desogus Nicolò ha vinto la medaglia d’oro al Trofeo delle Regioni Fisr e la medaglia d’argento al campionato nazionale Uisp, doppia medaglia di bronzo invece per Negro Matilde e Pesce Meg, entrambe terze classificate al Trofeo Nazionale Esordienti e Allievi regionali Fisr di Roana.

Una stagione ricca di soddisfazioni, quindi, per l’associazione millesimese che ora torna al lavoro per il prossimo anno agonistico: chi volesse provare a pattinare può recarsi al Centro Polisportivo di Millesimo il lunedì alle 16,30 e il venerdì alle 15,30.