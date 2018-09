Simulazione di soccorso in mare, giornata didattica della Squadra Nautica della polizia alassina

Alassio. Il corridoio di lancio del Circolo Nautico di Alassio è stata la location di una giornata didattica sul tema della “Sicurezza in mare” con dimostrazione di un salvataggio in acqua di persona in difficoltà.

La mattinata si è aperta con l’arrivo degli acquascooter della Squadra Nautica del Commissariato e con una lezione aperta a tutti durante la quale il comandante ha spiegato l’attività che viene svolta in mare dalla Polizia di Stato. Circa 80 le persone presenti che hanno potuto chiarire alcuni dubbi legati sia alla sicurezza sia all’ordinanza balneare.

Dopo la simulazione di soccorso la mattinata si è conclusa con un piccolo giro sulla moto d’acqua per rendere indelebile l’evento nella memoria dei giovani.

L’iniziativa ha riscosso molto successo tra i bagnanti che hanno avuto modo di percepire la Polizia di Stato nella reale ottica di prossimità.

In merito a quest’iniziativa B.F. 53 anni di Torino, padre di due figli, ha detto: “I miei figli sono felicissimi, mai avrebbero creduto possibile realizzare il desiderio di salire sulla moto della polizia che fino ad oggi avevano solo visto navigare durante tutta l’estate”. Un sogno che si è realizzato e che ha regalato un sorriso ai ragazzi ed alle ragazze che hanno partecipato all’evento e che saranno gli uomini e le donne di domani.