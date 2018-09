Sicurezza, venerdì il sottosegretario Stefano Candiani a Laigueglia e Savona

Laigueglia. Stefano Candiani, senatore della Lega e Sottosegretario di stato al ministero dell’interno, farà visita a Savona e provincia.

L’esponente del governo, delegato dal ministro per le materie di competenza del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sarà a Laigueglia la mattina di venerdì 21 settembre, alle 10.30 per l’inaugurazione della tradizionale Fiera di San Matteo, con taglio del nastro assieme al sindaco Roberto Sasso del Verme e visita degli stand; alle 18 sarà invece a Savona per un incontro sulla “Direttiva Armi”, nella Sala Rossa del palazzo comunale, alla presenza del senatore Paolo Ripamonti e del senatore Francesco Bruzzone.

“Siamo soddisfatti che il Ssttosegretario Candiani abbia colto il nostro invito a fare visita in provincia di Savona, per confermare la vicinanza e l’attenzione che il governo riserva per il nostro territorio. Sarà un’occasione importante per discutere di alcuni temi di grande attualità”, commenta il senatore Paolo Ripamonti.