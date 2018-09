Sicurezza sul lavoro, dopo lo sciopero unitario il Prefetto convoca i sindacati

Savona. Un incontro per discutere di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. E’ quello convocato dal Prefetto di Savona per il prossimo 26 settembre, alle 10,30, e che vedrà protagonisti i sindacati Cgil, Cisl e Uil.

“A seguito dello sciopero e del presidio dello scorso 12 settembre, iniziativa unitaria che ha visto Cgil, Cisl e Uil di Savona incontrare il Prefetto con l’obbiettivo di costruire un protocollo provinciale per il settore dell’industria che contenga misure di prevenzione più stringenti a partire dal lavoro negli appalti e nel sub appalto, questa mattina il Prefetto ci ha convocato per un incontro” conferma il segretario della Cgil Savona Andrea Pasa.

“L’incontro del prossimo 26 settembre vedrà la partecipazioni degli attori a vario titolo coinvolti a livello territoriali. Ringrazio il Prefetto per aver convocato questa riunione, su un tema così importante per il territorio e più in generale per l’intero Paese” prosegue Pasa che conclde: “Ora l’obbiettivo di tutte le forze sociali e datoriali dovrà essere quello di individuare eventuali altre misure, oltre a quelle già contenute nelle vigenti norme Nazionali, di prevenzione e di contrasto del fenomeno relativo agli infortuni nei luoghi di lavoro”.