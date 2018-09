Sicurezza sui bus Tpl, Strinati: “Ringrazio le forze dell’ordine, lavoriamo per migliorare il servizio”

Savona. A chiusura della stagione estiva, e anche a seguito dell’ultimo episodio di violenza che si è verificato durante la notte di venerdì 14 settembre sulla linea verso Cairo Montenotte, il presidente di Tpl Linea Claudio Strinati non nasconde la sua preoccupazione: “Il tema della sicurezza è di fondamentale importanza anche per l’efficienza del servizio di trasporto pubblico locale. A fronte degli episodi di violenza, sia verbale che fisica, che hanno interessato il nostro servizio durante il periodo estivo, ribadisco come il Personale aziendale e l’Utenza debbano essere necessariamente tutelati e salvaguardati”.

“Per questo ritengo sia imprescindibile la collaborazione con le Forze dell’Ordine: nel nostro caso è costante e continuativa, con periodici incontri e confronti. Ringrazio quindi la Prefettura, la Questura, il Comando dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale per la competenza e la disponibilità dimostrate, nonché per l’imponente dispiegamento di Forze disposto sul territorio. Li ringrazio altresì per avermi supportato e in alcuni casi anche sopportato, considerati i momenti di grande sconforto” prosegue il presidente di Tpl che aggiunge: “Un ringraziamento particolare lo rivolgo agli Autisti ed al Personale viaggiante aziendale, per l’affezione dimostrata verso l’Azienda anche nei momenti più difficili. E’ anche grazie al loro coraggio e alla loro professionalità che il servizio non ha subito flessioni o interruzioni continuative”.

“L’Azienda è sana, non solo nei conti ma anche e soprattutto nelle anime che la compongono. Rivolgo anche un pensiero all’Utenza, che spesso comprende come TPL Linea sia impotente di fronte a certe situazioni, apprezzandone al contempo gli sforzi. L’Azienda infatti, durante il periodo estivo, ha disposto un servizio di vigilanza, affidandosi ad una ditta esterna specializzata ed investendo risorse proprio sulla sicurezza, ciò per garantire all’Utenza e al Personale un servizio maggiormente protetto. Per il futuro, l’obiettivo resta quello di perseverare nella stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine: sono loro che rappresentano lo Stato e la presenza degli Agenti sul territorio è di fondamentale importanza, cercando al contempo di migliorare il servizio” conclude Strinati.