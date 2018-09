Sicurezza a Pietra Ligure, sfogo del sindaco Valeriani: “Non siamo nel Bronx”

Pietra Ligure. “Non siamo nel Bronx”. Questo lo sfogo del sindaco di Pietra Ligure Dario Valeriani dopo le polemiche sulla sicurezza nella località del ponente savonese. Prima la mozione del consigliere di minoranza Nicola Seppone sull’emergenza furti in alcune zone, in particolare sulla collina del Trabocchetto, l’altro giorno l’ultimo episodio con lo scippo ad una signora anziana in una via del centro storico.

“Intanto voglio specificare che a Pietra Ligure sono presenti ben 40 telecamere e sono tutte funzionanti: ricordo che in molti casi sono state decisive per le forze dell’ordine sia a scopo preventivo che repressivo” dice il primo cittadino pietrese.

“Senza voler negare alcuni episodi accaduti, mi pare davvero fuori luogo parlare di una situazione emergenziale che non esiste e che danneggia l’immagine della nostra cittadina… A volte mi sembra che si voglia parlar male di Pietra Ligure a prescindere…” aggiunge.

“Inoltre, mi pare di poter dire che l’azione di pattugliamento e controllo messa in atto dalla nostra polizia municipale sia significativa in relazione alle risorse a disposizione. La loro presenza e la loro interazione con le altre forze dell’ordine è stata intensificata in estate e nell’ultimo periodo”.

E per implementare ancora la sicurezza urbana e quella percepita dalla cittadinanza: “Il nostro Comune ha già presentato domanda per ottenere un ulteriore finanziamento per potenziare la videosorveglianza e il controllo sul territorio e riguarda la lettura delle targhe dei veicoli tramite uno speciale software”.

“L’impegno dell’amministrazione comunale sulla sicurezza cittadino è massimo e continuerà con azioni concrete” conclude Valeriani.