Si ricomincia!

L’anno 2018 – 2019 è pronto a ricominciare presso le nostra strutture invernali. Numerose le attività come che ogni anno aspettano solo voi per poter partire.

Ogni settembre ci si ritrova a dover scegliere l’attività invernale, e quest’anno è l’anno giusto per scegliere il nuoto, o comunque la piscina in generale. Infatti presso le nostre due sedi, quella di Loano è quella di Finale Ligure, oltre ad offrire il classico corso di nuoto con cadenza bisettimanale per bambini in fascia pomeridiana e adulti in fascia serale, offriamo lezioni individuali dal lunedì al sabato; corsi di acqua fitness per tutte le età, concentrati principalmente in pausa pranzo e in orario serale; corsi dedicati ai “non più giovani” che vogliono mantenersi in forma, offrendo loro la possibilità di fare mezza lezione di ginnastica dolce (sempre in acqua) e mezz’ora di nuoto seguiti dai nostri istruttori federali; corsi propagandistici di nuoto per ragazzi che vogliono provare a fare qualche garetta senza però la pressione dei ritmi agonistici, anche questi si svolgeranno in fascia pomeridiana; corsi di aquagol, attività ludico-sportiva propedeutica e di avviamento alla pallanuoto; corsi di nuoto sincronizzato per tutte le età e, per finire settore triathlon, sport in grande auge al momento, che comprende la pratica di tre discipline, nuoto-bici-corsa, aperto a tutti coloro sappiano nuotare e abbiano almeno otto anni.

Detto ciò le nostre segreterie sono aperte da lunedì 17 (Loano mattino 9.30-11.30 e pomeriggio 15.30-19.30 -019667010 mentre Finale Ligure solo pomeriggio 15.30-19.30 – 019691683) per accogliere le vostre iscrizioni o richieste di informazioni. Per vedere le nostre opzioni consulta il nostro sito che è in costante aggiornamento www.dorianuoto2000loano.com oppure contattateci via whatsapp al numero 3891759520.