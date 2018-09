Servizio civile, online il bando 2018: ecco i posti disponibili nel savonese

Liguria. Sono 53.363 i posti disponibili in tutta Italia per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare volontari di servizio civile. In Liguria 292 posti per progetti proposti dagli enti iscritti all’albo regionale, più circa 500 posti nei progetti di competenza nazionale. Fino al 28 settembre è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei 5.408 progetti che si realizzeranno tra il 2018 e il 2019 su tutto il territorio nazionale e all’estero.

Il Cesavo, il centro di servizi per il volontariato in via Nizza 10A a Savona, offre informazioni dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 12 e su appuntamento al martedì e al giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18, telefonare allo 019.264709 e chiedere di Davide Pesce (obiettore di coscienza nel 1994, dal 2001 mi occupo di Servizio Civile qui al Cesavo).

Nella sezione “Bandi – Selezione Volontari” a questo indirizzo ci sono tutte le informazioni e la possibilità di leggere e scaricare i bandi.

Quest’anno, per facilitare la partecipazione dei giovani al Bando volontari e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, è stato realizzato un sito dedicato che, grazie al linguaggio più semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore.

Il link per tutti i bandi è questo.

Queste le disponibilità di posti: Confcoooperative ha 8 posti; per informazioni contattare la cooperativa “Progetto Città” in corso Italia 13/2 a Savona dal lunedì al venerdì della 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30, tel. 019.812515. Univoc (Unione Nazionale Volontari Pro ciechi di Savona) ha 2 posti; per informazioni contattare il numero 019.811645 oppure il numero 019.850906 dalle 9 alle 12.30, da lunedì a venerdì. A Savona la Croce Bianca ha 8 posti; per informazioni contattare dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.15 presso la segreteria in via Montenotte 124 rosso (angolo corso Mazzini) a Savona o telefonare al numero 019/81.14.18 o inviare una e-mail all’indirizzo segreteria@crocebiancasavona.it. Per informazioni visita questo indirizzo.

Ecco tutti i posti Anpas in provincia di Savona: Croce Verde di Albisola Superiore 6 posti; Croce d’Oro di Albissola Marina 6 posti; Croce Bianca di Altare 4 posti; Croce Bianca di Cairo Montenotte 5 posti; Croce Bianca di Carcare 6 posti; Croce Rosa Cellese 4 posti; Croce Bianca di Dego 4 posti; Croce Bianca di Spotorno 4 posti; Croce Bianca di Alassio 5 posti; Croce Bianca di Albenga 10 posti; Croce Bianca di Albenga, sezione Villanova d’Albenga 2 posti; Croce Bianca di Andora 3 posti; Croce Verde di Bardineto 3 posti; Croce Bianca di Borghetto Santo Spirito 3 posti;

Croce Bianca di Borgio Verezzi 4 posti; Croce Bianca di Calice Ligure 2 posti; Croce Azzurra di Calizzano 2 posti; Croce Bianca di Finale Ligure 4 posti; Croce Verde di Finalborgo 4 posti; Croce Bianca di Noli 3 posti.

A Savona Caritas Diocesana ha 8 posti; per informazioni conttare Mirko Novati al numero 349.7120249 o via mail all’indirizzo mirko@caritas.savona.it o Claudia Becchi al numero 340.4635280. A Savona le Acli hanno 5 posti; per informazioni contattare Acli Savona in piazza Marconi 2/1 al numero 019.8382750 o via mail all’indirizzo savona@acli.it o visita il sito www.aclisavona.it oppure www.acliserviziocivile.org. A Savona Avis ha 6 posti disponibili presso Avis Comunale di Alassio, Avis Comunale Albenga (uno ciascuno) e Avis Comunale Savona e Avis Provinciale Savona (due ciascuno), per informazioni contattare Avis Provinciale Savona in via Famagosta 1, 17100 Savona al numero 019.813874 via fax 019824606 o al cellulare 3463830708 o visita il sito www.avisprovincialesavona.it. Ad Ad Albenga Uildm ha 4 posti; per informazioni contattare la sezione di Albenga in via Roma (a Palazzo Oddo) aperta il lunedì e il giovedì dalle 15 alle 18 mail via mail all’indirizzo uildm.albenga@gmail.com o al numero 327.5487399 (Chiara) e 347.1155921 (Barbara).

Nel bando nazionale sono inseriti anche i 94 progetti all’estero, che vedranno impegnati 805 volontari per esempio: Caritas Italiana cerca anche volontari per i progetti all’estero in: Libano, Filippine, Indonesia, Sri Lanka e Thailandia, Serbia, Georgia e Moldavia, Gibuti, Senegal, Sierra Leone, Etiopia, Rwanda e Kenya, Bolivia e Nicaragua.