Servizio Civile, l’Aism cerca volontari

Savona. La sezione Aism di Savona è alla ricerca di volontari che abbiamo voglia di dedicare tempo ad attività di sensibilizzazione e informazione sulle tematiche relative la sclerosi multipla.

Il dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale ha pubblicato il bando 2018 per la selezione di giovani da impiegare nei progetti di servizio civile, a cui è possibile aderire entro il 28 settembre 2018.

Il servizio civile in Aism permette di impegnarsi in progetti che rispondono concretamente ai bisogni delle persone con SM. La durata è di 12 mesi, possono aderire le ragazze e i ragazzi di cittadinanza italiana che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni) anno di età alla data di presentazione della domanda. La formazione, della durata di 115 ore (42 ore di formazione generale e 73 ore di formazione specifica), è curata dai docenti dall’Accademia Aism ed erogata dalle Equipe Formative Territoriali.

La riforma del terzo settore ha dato vita al servizio civile universale, riforma contenuta nel decreto legislativo 40 del 6 marzo 2017. Il servizio civile universale presenta diversi elementi di novità. In particolare: flessibilità della durata del servizio dagli 8 ai 12 mesi; l’orario settimanale passerà da 30 ore a 25; svolgimento del servizio per un periodo di tre mesi in un paese UE o, in alternativa, possibilità di usufruire di tutoraggio per facilitare l’accesso al mondo del lavoro; priorità per l’impiego dei giovani con minori opportunità.

Aism nel corso del 2017 ha presentato quattro progetti sperimentali di servizio civile universale che verranno avviati agli inizi del 2019. “Sono richieste capacità organizzative e relazionali e l’impegno a donare un po’ di tempo. Ogni volontario potrà definire, a seconda delle proprie competenze, in accordo con l’associazione, l’attività per la quale prestare la propria disponibilità”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la sezione sezione provinciale di Aism Savona in via B. Walter 5r a Savona al numero 019 809495 o 347 4168440.

Da quasi 50 anni Aism è l’associazione delle persone con sclerosi multipla e rappresenta un concreto punto di riferimento per le 118 mila persone con sclerosi multipla, per i loro familiari e per gli operatori sanitari e sociali.

Aism è presente su tutto il territorio nazionale grazie a una struttura a rete che consente di raggiungere tutte le persone con sclerosi multipla, ovunque esse siano, attraverso 100 sezioni provinciali, i coordinamenti regionali, più di 63 Gruppi operativi. Con oltre 13 mila volontari, l’associazione è impegnata a diffondere una corretta informazione sulla sclerosi multipla, a sensibilizzare l’opinione pubblica, a promuovere servizi socio sanitari adeguati, a intervenire con attività di volontariato per il miglioramento della qualità di vita della persona con sclerosi multipla, e a promuovere iniziative di raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica.