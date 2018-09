Servizio civile, due posti disponibili all’istituto Maria Ausiliatrice di Alassio

Alassio. “Il futuro si costruisce oggi. Per educare bisogna esserci”. E’ con questo slogan che l’istituto Maria Ausiliatrice di Alassio cerca volontari per il servizio civile nazionale dai 18 ai 28 anni che desiderino vivere un cammino di crescita personale, impegnandosi in un servizio educativo con i bambini per la promozione del bene comune.

“Il progetto radicato nel settore dell’educazione e promozione culturale e dell’animazione culturale verso minori – si legge dal bando – ha lo scopo di contrastare il disagio proveniente anche da situazioni di solitudine e di emarginazione, l’abbandono scolastico spesso motivato da carenza

di relazioni significative con coetanei ed adulti che sono presenti nei luoghi e nelle relazioni frequentate da minori (sempre più fragili per la precarietà dei contesti territoriali e familiari in cui vivono, obbligati spesso a crescere troppo velocemente) e condividono le loro esperienze quotidiane prevenendo le situazioni di povertà sociale e culturale e di esclusione”.

I posti a disposizione sono due. Ulteriori informazioni si possono ottenere telefonicamente al numero 0182 642813 oppure presentandosi presso la direzione dell’istituto in corso Diaz 60 ad Alassio. Il bando è scaricabile a questo indirizzo.

Le candidature possono essere presentate entro il 28 settembre 2018.