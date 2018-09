Servizio Civile, alla Croce Bianca di Carcare ancora disponibili 6 posti

Carcare. Alla croce bianca di Carcare sono ancora disponibili sei posti per il progetto di Servizio Civile Nazionale.

Ragazzi e ragazze maggiorenni e che non hanno compiuto 29 anni alla data di presentazione della domanda possono recarsi presso la pubblica assistenza in via del Collegio 7 per presentare la propria domanda di partecipazione. Occorre essere cittadini Italiani, cittadini dell’Unione Europea o anche cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ad essi si ricorda che pena l’esclusione da tutti i progetti, è possibile presentare una sola domanda per un solo progetto tra quelli approvati dall’Unsc. Le domande dovranno pervenire alla sede dell’associazione tassativamente entro le 18 del 28 settembre 2018 compilate sull’apposita modulistica che potete ritirare presso la sede dell’associazione.

La durata del servizio è di 12 mesi dall’avvio dello stesso che presumibilmente sarà a gennaio 2019, l’impegno orario è di 30 ore alla settimana con una retribuzione mensile di 433 euro e non vi sono spese di nessuna natura a carico dei ragazzi.

“Affrettatevi a presentare la vostra domanda di partecipazione, il servizio civile oltre a fornire un mezzo di soccorso ai più bisognosi, è un’esperienza che accresce interiormente e culturalmente e che consente di portarsi dietro per tutta la vita, un bagaglio di nozioni che in qualunque momento della giornata si possono rivelare utili e indispensabili. Per informazioni di ogni genere contattare i seguenti numeri 019/511290 o 334/6659446”, dicono dalla croce bianca di Carcare.