Servizio civile, a Toirano si cercano volontari per la ricerca ed il monitoraggio delle zone a rischio

Toirano. Sono quattro i posti da volontari disponibili presso il Comune di Toirano nell’ambito del progetto di servizio civile nazionale.

“I giovani selezionati – spiega il sindaco Gianfranca Lionetti – saranno impiegati per un progetto altamente formativo della durata di un anno denominato ‘Oltre il rischi’. Si tratta di un progetto di ricerca e monitoraggio delle zone a rischio che rientra nell’area di intervento della protezione civile. Il compenso mensile è di 433,80 euro a fronte di un impegno di 30 ore settimanali distribuite su cinque giorni”.

Il termine per la presentazione delle candidature scade il 28 settembre. Possono partecipare alla selezione i giovani aventi cittadinanza italiana o residenti in uno degli stati membri dell’Unione Europea, che abbiano compiuto diciotto anni e non superato il ventottesimo anno di età.

Le domande devono pervenire a mezzo Pec all’indirizzo serviziocivileamesci@pec.it o tramite raccomandata A/R o consegna a mano presso il comune di Toirano (in via Braida 35) in orario di apertura al pubblico .

Per ogni informazione è possibile visitare il sito del Comune www.comune.toirano.sv.it o il sito www.amesci.org.