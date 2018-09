Servizio civile, 97 posti in provincia di Savona coi progetti di Anpas Liguria

Savona. Anche quest’anno il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha pubblicato il Bando di Servizio Civile per oltre 50 mila giovani da impiegare in progetti in Italia e all’estero. Il bando è rivolto ai giovani che abbiano compiuto il 18 anno di età e non superato il ventinovesimo (ossia 28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda, la cui scadenza è fissata per giovedì 28 settembre 2018.

Sette sono i progetti delle Pubbliche Assistenze aderenti ad Anpas Liguria

finanziati dal bando di cui: 5 nell’area metropolitana di Genova per un totale di 203 posti, 2 nelle province di Imperia e Savona per un totale di 97 posti, 1 in provincia di La Spezia per un totale di 48 posti.

Gli 8 progetti sono ripartiti su 72 sedi distribuite in tutta la Liguria, per un totale di 348 posti di Servizio Civile.

Sul sito di ANPAS Liguria (www.anpasliguria.it) sono elencati tutti i progetti liguri con relativa descrizione ed elenco delle Pubbliche Assistenze per ogni progetto. Ad Imperia e Savona sono stati attivati i progetti “Non solo soccorso a ponente” e “Riviera di ponente”.

Con il Servizio Civile i giovani hanno l’opportunità di realizzare un progetto di solidarietà personale per dodici mesi con un impegno settimanale di 30 ore. “Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel Servizio Civile – afferma Matteo Riva, responsabile servizio civile Anpas Liguria – sceglie di aggiungere un’esperienza altamente qualificante e formativa al proprio bagaglio di conoscenze. Questa sarà spendibile nel corso della vita e può costituire un’esperienza utile per avvicinarsi al mondo del lavoro, garantendo infatti una, sia pur minima, autonomia economica”.

Per Lorenzo Risso, Presidente Anpas Liguria, inoltre “l’incontro tra i volontari del servizio civile e le associazioni che aderiscono ad Anpas, si trasforma in un reciproco arricchimento che, spesso, porta a un affezione che perdura anche al termine del periodo dedicato al progetto”.

“Cittadinanza attiva, formazione attiva, partecipazione attiva: questi in sintesi i tre valori fondanti dell’esperienza, oltre al riconoscimento economico mensile di Euro 433,80. Gli aspiranti volontari al Servizio Civile nelle Pubbliche Assistenze liguri hanno tempo fino a venerdì 28 settembre per presentare la domanda. Tutte le informazioni descrittive, requisiti e modalità di compilazione e consegna sono disponibili sul sito www.anpasliguria.it” concludono da Anpas Liguria.