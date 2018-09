Savona. Per la seconda giornata del campionato di Serie D, il Savona è ospite della Pro Dronero, squadra neopromossa.

La cronaca. I locali guidati da Francesco Dessena si presentano in campo con Rosano, Ciccone, Toscano, Caridi, Guerra, Giraudo, Brondino, Galfrè, Spadafora, Dutto, Sangare. Piemontesi in campo con il 4-3-3.

In panchina siedono Circio, Rosso, Maglie, Isoardi, Bonelli, Rastrelli, Isoardi, Sarao, Sall,

Alessandro Grandoni schiera Bellussi, Corbier, Grani, Venneri, Fenati, Garbini, Tognoni, Miele, Bacigalupo, Bartolini, Virdis. I biancoblù si schierano con il 4-3-1-2.

A disposizione ci sono Gallo, Severi, Vittiglio, Guarco, Cambiaso, Dell’Amico, Boilini, Muzzi, Piacentini.

Arbitra Giuseppe Rispoli della sezione di Locri, assistito da Emanuele Barcella e Francesco Marrazzo (Bergamo).

Allo stadio Filippo Drago c’è il pubblico delle grandi occasioni, complice l’entusiasmo per la Serie D. Locali in maglia rossa con inserti bianchi; locali con la classica tenuta biancoblù.

Il Savona parte all’attacco; guadagna un angolo e al 3° va al tiro con Garbini: Rosano para. Cambio di fronte e conclude Dutto: alto di poco.

Al 9° Tognoni va sul fondo, mette in mezzo un pallone pericoloso, la retroguardia locale mette fuori, destro di Fenati che non trova la porta. Poco più tardi Virdis si presenta in area e al momento del tiro viene anticipato in extremis da Caridi.

All’11° cross di Galfrè per Caridi che non ci arriva; i biancorossi insistono, Guerra mette in mezzo e Sangare in acrobazia mette fuori; inoltre era in fuorigioco.

Al 14° azione determinata di Tognoni, palla respinta; la recupera Bacigalupo e Caridi lo atterra: calcio di rigore e cartellino giallo. Sul dischetto va Virdis: tiro angolato e rete. Al 16° Pro Dronero 0, Savona 1.

I locali provano a reagire. Al 18° Sangare viene fermato in ottima posizione all’ultimo dalla retroguardia savonese; poi ci prova Brondino e spara fuori. Al 22° la Pro Dronero guadagna un angolo, ma non va a buon fine.