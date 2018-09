Albissola Marina. Dopo la sentenza sui ripescaggi che ha lasciato invariata la lista delle squadre iscritta alla terza serie nazionale e dopo aver conosciuto la composizione dei gironi, è arrivato il momento di scoprire il cammino stagionale delle varie formazioni. Questa mattina, a Firenze, sono stati diramati i calendari della Serie C.

In un girone A con 20 squadre, i favori del pronostico paiono indirizzati verso il Novara. Robur Siena, Virtus Entella e Pro Vercelli sembrano le principali indiziate a contendere il primo posto agli azzurri. Pure il Piacenza ha una rosa di buon livello. La novità è rappresentata dalla Junventus Under 23, che giocherà le proprie partite casalinghe al Moccagatta di Alessandria.

La prima giornata è in programma martedì 18 e mercoledì 19 settembre, con la possibilità di una deroga: in caso di accordo tra i due club interessati, chi vorrà potrà giocare già domenica 16 o lunedì 17.

Nella prima giornata, al Comunale di Chiavari, l’Albissola ospiterà l’Olbia.

Clicca qui per consultare il calendario completo.

Per quanto concerne la Coppa Italia, il secondo turno si gioca il 31 ottobre, mentre gli ottavi di finale sono fissati per il 14 novembre e i quarti per il 28 novembre. Tre mesi di pausa per arrivare alle semifinali, in gare di andata e ritorno il 27 febbraio e il 13 marzo. La finale, anch’essa con gara di andata e ritorno, si giocherà il 3 e il 24 aprile.