Serie C: ecco il girone dell’Albissola, domattina i calendari

Albissola Marina. Nessun allargamento per la Serie B. Nella stagione 2018/19 il campionato cadetto resta a 19 squadre, così come è iniziato (3 in meno rispetto alla scorsa annata sportiva). Sono stati dichiarati inammissibili e improcedibili i vari ricorsi presentati dalle società escluse.

La Serie C sarà composta da 59 formazioni (2 in più dell’anno passato), suddivise in tre raggruppamenti. La loro composizione sarà la seguente.

Girone A: Albissola, Alessandria, Arezzo, Arzachena, Carrarese, Cuneo, Gozzano, Juventus U23, Lucchese, Novara, Olbia, Piacenza, Pisa, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Piacenza, Pro Vercelli, Robur Siena, Virtus Entella.

Girone B: AlbinoLeffe, Fano, FeralpiSalò, Fermana, Giana Erminio, Gubbio, Imolese, Monza, Pordenone, Ravenna, Renate, Rimini, Sambenedettese, Südtirol, Teramo, Ternana, Triestina, Vicenza, Virtus Verona, Vis Pesaro.

Girone C: Bisceglie, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Juve Stabia, Matera, Monopoli, Paganese, Potenza, Reggina, Rende, Rieti, Sicula Leonzio, Siracusa, Trapani, Vibonese, Virtus Francavilla, Viterbese.

Preso atto della decisione del Collegio di Garanzia, la Lega Pro ha comunicato che domani mattina alle ore 11,30 saranno diramati i calendari della prossima stagione.