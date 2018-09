Albissola Marina. Terzo impegno in campionato per l’Albissola che al Comunale di Chiavari affronta la Pro Vercelli, squadra che solamente da pochi giorni si è dovuta rassegnare a disputare la Serie C e pertanto gioca questa sera la sua prima partita.

La cronaca. Fabio Fossati schiera un 3-4-3 con Albertoni; Gargiulo, Nossa, Oprut; Gulli, Raja, Sancinito, Mahrous; Balestrero, Cais, Martignago.

Foto 3 di 6











A disposizione: Piccardo, Bambino, Rossini, Russo, Bezziccheri, Sibilia, Calcagno, Durante, Oukhadda, Bartulovic, Damonte, Bennati.

La Pro Vercelli condotta da Vito Grieco si presenta con un 4-2-3-1 con Nobile; Berra, Milesi, De Marino, Mammarella; Germano, Azzi; L. Gatto, Da Silva, Gerbi; Morra.

In panchina siedono Moschin, Sangiorgi, Tedeschi, Comi, M. Gatto, Bellemo, Schiavon, Mal, Pezziardi, Crescenzi, Iezzi, Foglia.

Arbitra Fabio Pirrotta della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto, con l’assistenza di Simone Amantea ed Orazio Luca Donato (Milano). I locali giocano in tenuta interamente rossa; ospiti in completo bianco.

Sono gli ospiti, fin dai primi minuti, a fare la partita. La difesa albissolese, fin dai primi minuti, deve tenere alta la guardia.

Al 13° la Pro Vercelli si porta in vantaggio: gol di Morra. Il primo calcio d’angolo della partita viene battuto da Gatto che mette sul primo palo, dove la punta vercellese devia in rete.

Al 16° Da Silva scocca il sinistro: Albertoni devia in angolo. Corner ancora insidioso: Germano da pochi passi manda a lato.

Poi, dopo un altro paio di minuti trascorsi a difendere, l’Albissola riesce per la prima volta a spingersi all’attacco. Ed è subito quella buona: conclusione di Martignago, Nobile respinge; l’azione prosegue ed è ancora Martignago a scagliare un tiro da fuori area che fa secco il portiere. Al 21° il risultato è di 1 a 1.

Al 23° nuovi timori tra i locali per il terzo corner dei bianchi, ma il pallone messo in mezzo da Gatto viene allontanato.

Al 27°, su una mischia in area vercellese, i biancazzurri reclamano un rigore, ma l’arbitro fa correre. Ora sono i liguri a premere maggiormente, dimostrando di aver preso le misure alla squadra avversaria.

Al 32° angolo per l’Albissola: Marhous mette in mezzo, la sfera scorre in area, sul secondo palo c’è Gargiulo ma non trova la porta.

Al 39° pesante tegola sui ceramisti. Gatto, lanciato da Gerbi, viene steso da Gargiulo: fallo da ultimo uomo, è espulsione.

La Pro Vercelli pare voler approfittare subito della superiorità numerica: Azzi scocca un sinistro che sfiora il palo alla destra di Albertoni.

L’Albissola, però, reagisce da grande squadra e al 43° si porta in vantaggio: Martignago riceve palla in area e con un diagonale trafigge Nobile.

A metà partita l’Albissola è in vantaggio sulla Pro Vercelli per 2 a 1.

Comincia il secondo tempo.