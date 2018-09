Serie B, playoff: Don Dagnino battuta nella gara di andata

Andora. L’Acqua S.Bernardo San Biagio vince la gara d’andata della semifinale di Serie B.

Torino e compagni costruiscono il loro successo in avvio con un parziale di cinque giochi a zero. Non basta il time-out chiesto dalla panchina ospite dopo tre giochi: più determinati i giocatori monregalesi, troppi errori degli avversari. Sono nel finale di tempo maggiore equilibrio, un gioco per parte sino al 7-3.

L’Acqua S.Bernardo San Biagio riparte forte nella ripresa con gioco a zero, la Vini Capetta Don Dagnino prova a rimanere in partita aggiudicandosi due game alla unica. Nel gioco successivo si arriva sui 40 pari dopo che gli andoresi sprecano su un caccia facile per chiudere, ma due errori della Vini Capetta Don Dagnino spianano il gioco alla Acqua S.Bernardo San Biagio. Che sale anche a 10 ancora alla caccia unica. Ancora un gioco alla caccia unica, preso da Grasso e compagni, prima dell’11-6 finale.

Match di ritorno venerdì prossimo ad Andora, mentre domenica prossima alle 20,30 gara d’andata dell’altra semifinale con l’Alfieri Albese che riceve al Mermet la Bogliano Surrauto Monticellese, vincente sulla Bcc Pianfei Pro Paschese.

Il tabellino:

Acqua S.Bernardo San Biagio-Vini Capetta Don Dagnino 11-6

Acqua S.Bernardo San Biagio: Gilberto Torino, Simone Re, Danilo Mattiauda, Andrea Aimo. Dt: Diego Fazzone.

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt: Diego Ghigliazza.

Arbitri: Ezio Salvetto e Andrea Ferracin.

Serie B

Semifinali

Alfieri Albese-Bogliano Surrauto Monticellese andata 30 settembre ore 20,30 ad Alba, ritorno da definire

Acqua S.Bernardo San Biagio-Vini Capetta Don Dagnino andata 11-6 a San Biagio Mondovì, ritorno 28 settembre ore 21 a Andora

Seconda serie spareggi di qualificazione alle semifinali

Bogliano Surrauto Monticellese-Bcc Pianfei Pro Paschese 11-8 a Monticello

Prima serie spareggi di qualificazione alle semifinali

Bogliano Surrauto Monticellese-Srt Progetti Ceva 11-6 a Monticello

Bcc Pianfei Pro Paschese-Morando Neivese 11-6 a Madonna del Pasco