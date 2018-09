Semaforo tra Finale e Orco, il consigliere Geremia attacca: “Serve intervento urgente”

Finale Ligure. “La strada in questione ha diverse criticità, in particolare cedimenti strutturali ed infatti non è la prima volta che vengono messi dei semafori”. Così il consigliere di minoranza Marinella Geremia inizia la sua riflessione in merito alla situazione del collegamento viario tra Finale Ligure e Orco Feglino dove nei giorni scorsi la Provincia di Savona ha installato un semaforo.

“Già nel 2015 avevo scritto un’interpellanza per un problema simile e negli anni la situazione non è migliorata. La provincia deve intervenire al più presto perché la strada è molto trafficata ed è anche l’unica strada di collegamento tra due Comuni che sono anche sigillati dall’Unione” prosegue Geremia.

“La soluzione auspicabile sarebbe anche quella di regolamentare finalmente il passaggio su questa strada dei mezzi pesanti che quotidianamente la percorrono e provocano spanciamenti nei muri, cedimenti e danni all’asfalto” conclude il consigliere comunale di minoranza.