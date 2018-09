Segno, due giorni di Festa per San Maurizio

Vado Ligure. La Parrocchia di San Maurizio in Segno a Vado Ligure, in collaborazione con la Società Cattolica “Fede e Lavoro” e la Confraternita di Santa Margherita, si prepara per festeggiare la Festa Patronale, ovvero la Festa di San Maurizio.

Le giornate di festa saranno due, il programma prevede sabato 22 settembre alle 20,30 nei locali della Società Cattolica “Fede e Lavoro” il termine della consegna torte per partecipare alla gara; ancora alle 20,30 i vespri; alle 21,15 nei locali della Società Cattolica: premiazione gara di torte (verrà premiata: la più bella, la più strana, la più buona).

Domenica 23 settembre invece alle 9,30 ci sarà la Santa Messa; alle 15 nei locali della Società Cattolica: giochi e animazione per bambini e ragazzi; per concludere, a partire dalle 17,30, la Santa Messa Solenne presieduta da Mons. Calogero Marino Vescovo della Diocesi di Savona-Noli e animata dalla Corale Parrocchiale, la processione per le vie del Paese, con la partecipazione delle Confraternite Diocesane e della Banda “Cardinal Cagliero” di Varazze e la benedizione eucaristica.