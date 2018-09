Scuole, attacco frontale del Pd: “Lavori nell’ex tribunale non completati dalla Provincia: disagi per alunni e docenti”

Albenga. È scontro frontale tra il Pd di Albenga e la Provincia. Bersaglio dei Dem, in particolare, Eraldo Ciangherotti, nella veste di consigliere provinciale con delega alle scuole.

“Sebbene l’amministrazione comunale di Albenga, con grande senso di responsabilità, abbia da molti mesi messo a disposizione della Provincia, ente che ha la competenza sulle scuole superiori, un’altra porzione dei locali dell’ex tribunale – hanno tuonato dal Pd ingauno, – ad oggi i lavori non sono stati ancora completati dalla provincia e sembra che forse verranno finiti entro fine anno creando pesanti disagi ai ragazzi ed ai docenti”.

Quindi, l’attacco diretto al consigliere: “Il consigliere Ciangherotti che in provincia riveste la delega alla Pubblica Istruzione, è sempre pronto a lanciarsi in ogni tipo di polemica e dai banchi dell’opposizione a dire a tutti cosa fare e cosa farà se dovesse tornare ad amministrare la città. Purtroppo per lui i cittadini ricordano che nulla è stato realizzato quando amministrava con la Giunta Guarnieri ed alla prova dei fatti dimostra puntualmente la sua assoluta incapacità ad amministrare non riuscendo neppure a garantire l’apertura delle aule in un edificio nuovo messo responsabilmente a disposizione dal Comune”.

“Invitiamo il consigliere Ciangherotti a lasciar perdere i post e i selfie e a cercare di lavorare concretamente . Siccome però siamo purtroppo consci della sua incapacità chiediamo al Presidente della Provincia di seguire direttamente la situazione per sbloccarla al più presto. Ciangherotti non si preoccupi: il giorno dell’inaugurazione potrà venire, farsi un selfie ed affermare che il merito è il suo”.

E poi, la “stoccata” finale: “Speriamo, ma ne siamo certi, che il prossimo presidente della provincia scelga un delegato più capace di lui”, hanno concluso dal Pd di Albenga.