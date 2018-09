Alassio. Presenti da 17 anni nella Città del Muretto, già partner del Riviera Music Festival, hanno scelto il litorale e la collina di Alassio per lo shooting fotografico della prossima campagna pubblicitaria nazionale e internazionale

Hanno iniziato questa mattina sul Molo, proseguiranno nel corso della giornata sulla spiaggia, a Santa Croce e sulla Strada Romana.

Al lavoro fotografi, assistenti e modelli per realizzare la prossima campagna pubblicitaria di Scorpion Bay, il noto marchio di abbigliamento casual.

“L’amore per Alassio non è di oggi – spiega Lucio Mistri, titolare della Scorpion Bay presente stamani sulla spiaggia di Alassio per seguire i lavori e per incontrare l’amministrazione alassina – diciassette anni fa il primo negozio – poco più di una “cabina telefonica” di 15 metri quadrati, servizi inclusi – poi uno un po’ più grande, ma di poco, e infine il salto, lo scorso anno, con un punto vendita monomarca nel “Budello” di Alassio. Alassio è una di quelle città dove un marchio come il nostro non può non essere. E’ una delle città più vive della Liguria e lo è tutto l’anno, non solo nel periodo di alta stagione”.

Una società a conduzione famigliare cresciuta anno dopo anno, che ha voluto e saputo ponderare investimenti e scelte di posizionamento.

“Lo scorso anno è nata la collaborazione con il Riviera Music Festival di cui Scorpion Bay è stata main partner – spiega Stefano Mannelli, organizzatore della rassegna concertistica che da tre estati anima il calendario alassino – un feeling immediato quello che si è istaurato e che ci ha portato oggi ad aprire nuove collaborazioni anche con l’Amministrazione Comunale”.

“Il fatto che la campagna pubblicitaria abbia quale cornice la spiaggia e lo skyline alassino – spiega Angelo Galtieri, Assessore al Turismo del Comune di Alassio – sarà preziosa occasione e veicolo di diffusione del nostro territorio. Poter contare poi sulle immagini che Scorpion Bay ci metterà a disposizione ci permetterà di integrare il grande lavoro che stiamo portando avanti per la realizzazione di “pacchetti” promozionali”.

“Una collaborazione che – aggiunge ancora – potrebbe coinvolgere anche l’Associazione Bagni Marini con la quale si sta verificando la possibilità di avere una linea dedicata. Il dialogo è apertissimo e, da entrambe le parti, è grande la disponibilità a collaborare”

“Per noi – aggiunge Marco Melgrati, sindaco di Alassio – non può che essere un piacere avviare questo genere di collaborazioni che amplificano la visibilità della nostra città e ne vivacizzano il tessuto economico. Scorpion Bay è un brend molto noto; nel nostro centro storico che, amo ricordare, è il centro commerciale a cielo aperto più lungo d’Europa, sono numerosi i negozi monomarca: ognuno con il suo target di riferimento contribuiscono ad ampliare l’offerta commerciale della nostra città”.