Scontro tra due auto sull’Aurelia tra Savona e Albissola

Savona. E’ di due feriti non gravi il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla via Aurelia tra Savona e Albissola. Secondo quanto appreso, intorno alle 13:00, si è verificato uno scontro tra due auto, per cause ancora al vaglio della polizia municipale.

Due le persone rimaste ferite a seguito dell’impatto tra i due mezzi: sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca e il 118. Dopo le prime da parte dei sanitari i due sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

Non si sono verificati particolare disagi sul fronte viario: senso unico alternato per consentire i soccorsi e i primi rilievi dei vigili urbani che stanno ora vagliando anche alcune testimonianze sul sinistro stradale.