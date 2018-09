Albenga. Ha causato il ferimento di due persone lo scontro tra auto avvenuto questo pomeriggio sulla Sp453 a Bastia d’Albenga.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30 all’altezza dei campetti da calcio. Sul posto sono intervenute due ambulanze della croce bianca di Albenga e l’automedica del 118 insieme alla polizia municipale di Albenga.

Secondo quanto accertato, i due occupanti delle auto hanno riportato ferite di media gravità, che hanno richiesto il loro trasferimento in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.

Ancora da accertare l’esatta dinamica del sinistro: secondo una prima ricostruzione, una Chevrolet bianca condotta da una ragazza ed una Volskwagen sarebbero entrate in contatto tra loro; la Chevrolet sarebbe poi andata a sbattere contro un camion che stava svoltando in una via laterale.