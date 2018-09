Sconfitta da Trieste e dalla Canottieri: la Rari Nantes esce dalla Coppa Italia

Savona. Si è conclusa con un punto all’attivo la Coppa Italia della Rari Nantes Savona. I biancorossi, nel girone C della prima fase, andato in scena a Bogliasco, sono stati sconfitti da Trieste e Canottieri Napoli.

In entrambe le partite i savonesi non sono riusciti a trasformare in segnature le superiorità numeriche avute; solamente contro la Canottieri è arrivato un gol su rigore. Nel primo incontro la Rari si è trovata subito ad inseguire; nel secondo ha provato a restare aggrappata agli avversari, ma alla fine l’esito è stato simile: 6 reti di passivo con i giuliani, 5 con i giallorossi.

Questa la graduatoria finale del raggruppamento: Canottieri Napoli 7, Bogliasco 5, Pallanuoto Trieste 3, Rari Nantes Savona 1. Le prime due accedono alla fase successiva. Per la Rari, invece, testa alla Coppa Len, che la società biancorossa ospiterà alla Zanelli nel prossimo fine settimana.

Di seguito i tabellini dei due incontri giocati oggi dalla formazione guidata da Alberto Angelini.

Rari Nantes Savona – Pallanuoto Trieste 4-10

(Parziali: 2-5, 1-2, 0-2, 1-1)

Rari Nantes Savona: Soro, Patchaliev, Delvecchio, Boggiano, L. Bianco 1, Ricci, Piombo, Milakovic, G. Bianco 2, Caldieri, E. Novara 1, Colombo, Missiroli. All. Angelini.

Pallanuoto Trieste: Oliva, Podgornik, Petronio, Mladossich, A. Giorgi 1, Panerai, Gogov 3, Turkovic, Vico 2, Mezzarobba 4, Spadoni, Rocchi, Persegatti. All. Bettini.

Arbitri: Severo e Brachini. Giudice arbitro: Costa.

Note. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Savona 0 su 8, Trieste 4 su 5 più 1 rigore fallito.

Rari Nantes Savona – Canottieri Napoli 3-8

(Parziali: 1-1, 1-3, 1-2, 0-2)

Rari Nantes Savona: Soro, Patchaliev, Boggiano, Ghillino, L. Bianco, Corio, Piombo 1, Milakovic 2, Ricci, G. Novara, E. Novara, Caldieri, Missiroli. All. Angelini.

Canottieri Napoli: Altomare, Del Basso 2, Zizza, Tartaro 1, Tkac, Anello, Confuorto, Campopiano 2, Vukicevic 1, Tanaskovic 2, Borrelli, Esposito, Vassallo. All. Zizza.

Arbitri: Severo e Braghini. Giudice arbitro: Costa.

Note. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Savona 0 su 4 più 1 rigore segnato, Napoli 3 su 7 più 1 rigore segnato.