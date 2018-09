Albenga. Un motociclista è rimasto gravemente ferito questa mattina intorno alle 11 a causa di un incidente avvenuto ad Albenga, nel tratto di Aurelia che va dalla ex Piaggio al bar dei Fortini.

Secondo le prime informazioni l’uomo, un 42enne di Borghetto, stava viaggiando in sella a una moto quando, per ragioni ancora da chiarire,è andato a schiantarsi violentemente contro la fiancata di una Opel Corsa che si stava immettendo in quel momento nella carreggiata. L’impatto ha sbalzato a terra il centauro, caduto a diversi metri di distanza.

di 4 Galleria fotografica Schianto ad Albenga, auto contro moto







Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga, i vigili del fuoco e la polizia municipale. L’uomo è stato portato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso: le sue condizioni sono gravi.

L’Aurelia al momento è chiusa in entrambi i sensi di marcia, con il traffico dirottato su strade laterali.

Aggiornamenti in corso