Scambio culturale tra l’istituto comprensivo di Spotorrno-Noli e ragazzi tedeschi

Gli alunni delle classi terze della scuola media di Spotorno hanno ospitato dal 25 al 28 settembre n gruppo di 15 alunni della Real Schule Am Salinensee di Bad Durrrheim una cittadina tedesca della Foresta Nera gemellata con il Comune di Spotorno.

I ragazzi tedeschi sono stati ospitati dalle famiglie degli alunni italiani che erano stati a loro volta ospitati nell’aprile scorso nelle famiglie di Bad Durrheim.

Al loro arrivo sono stati accolti nella Piazza del Comune dal sindaco Mattia Fiorini, dall’assessore Davide Delbono, dalla Preside Silvana Zanchi con gli insegnanti coinvolti nel progetto, dalla vice presidente di Opera Pia Marina Bussolini Genta, dagli alunni e famiglie, presso il bar Na Què che ha offerto la colazione a cui hanno collaborato anche i genitori con la preparazione di qualche torta: gli alunni di Spotorno hanno eseguito un piccolo concerto di benvenuto con musiche suonate con il flauto dolce.

Tutti insieme durante il periodo del soggiorno hanno partecipato alle lezioni scolastiche tenute dai professori italiani supportati dai due colleghi tedeschi accompagnatori: l’insegnante di matematica Erik e l’insegnante di inglese e educazione motoria. Nel Pala Beach di Spotorno, messo a disposizione dal Comune, hanno praticato attività sportive supportati dagli insegnanti delle due scuole, hanno visitato Finalborgo e Castel San Giovanni aperto in via straordinaria grazie all’interessamento di una mamma presso il Comune di Finale Ligure.

E’ stata programmata anche una escursione sulle alture di Noli grazie alla locale Protezione Civile a cui è seguita la visita guidata della cattedrale di S. Paragorio in inglese per favorire la comprensione ai ragazzini tedeschi. Presso i Bagni Cerutti di Spotorno hanno potuto godere di un pomeriggio in spiaggia.

E’ stata organizzata una cena a cui hanno partecipato tutti gli alunni insieme presso l’hotel Corallo che ha anche gestito i pernottamenti degli insegnanti tedeschi. Le famiglie degli alunni si sono prodigate tutte insieme per organizzare e gestire i quattro giorni di soggiorno supportando gli insegnanti coinvolti nel progetto.

Il supporto linguistico propedeutico per lo scambio è affidato alla scuola di inglese Ellea che tiene, in funzione degli incontri tra le classi, lezioni congiunte di inglese e tedesco per una più immediata comprensione della lingua tedesca.

E’ stata una occasione di scambi di culture e usi di paesi lontani ma facenti parte dell’Europa che ha permesso di socializzare e stringere amicizie anche parlando lingue diverse.

La realizzazione di questo è stata il frutto della collaborazione tra il Comune di Spotorno, l’Istituto Comprensivo di Spotorno e Noli e Opera Pia Siccardi-Berninzoni, che hanno voluto finanziare questa opportunità di crescita personale degli alunni di Spotorno attraverso lo studio e la conoscenza di una scuola straniera con i propri programmi e usi e una lingua diversa ma che diviene comprensibile attraverso lo studio e lo stare insieme.