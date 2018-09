Savona. Incidente stradale, quest’oggi, intorno a mezzogiorno e mezza, all’angolo tra via Venezia e via IV Novembre, a Savona.

A scontrarsi violentemente sono state una moto, una Vespa, e un’auto, una Panda. La moto arrivava da via IV Novembre e viaggiava in direzione tribunale, mentre la Panda sopraggiungeva da via Venezia a procedeva in direzione piazza Saffi.

Le dinamiche del sinistro sono ancora da chiarire, ma sia il centauro che l’autista della macchina sono rimasti feriti a seguito dell’impatto.

Sul posto si sono recate due ambulanze, rispettivamente della croce rossa di Vado Ligure e della croce rossa di Savona, e l’automedica del 118. Entrambi i feriti sono stati trasportati, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.