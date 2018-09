Savona, via alla privatizzazione di Ata. Pasa: “Si confondono responsabilità con soluzioni”. Pongiglione: “Dobbiamo salvarla”

Savona. “Ancora una volta si confondono le responsabilità con le soluzioni. Soluzioni che non mi pare siano quelle contenute nel documento presentato dall’assessore Montaldo”. Così il segretario provinciale di Cgil Savona, Andrea Pasa, commenta le parole pronunciate oggi in consiglio comunale dall’assessore Silvano Montaldo, che ha duramente attaccato i passati CdA di Ata per la difficile situazione attuale.

Oggi in Comune si votava infatti il piano concordato che darà il via all’iter per la parziale privatizzazione dell’azienda, con l’ingresso di un socio al 49%. Un documento approvato dalla maggioranza (19 voti favorevoli, 11 contrari) dopo l’inserimento di due emendamenti: quello del MoVimento 5 Stelle che chiede il mantenimento dei livelli occupazionali e dei salari, approvato all’unanimità, e quello del sindaco Caprioglio secondo il quale il documento non esime il CdA dal completare gli accertamenti per dare il via ad una azione di responsabilità nei confronti delle passate gestioni.

Il documento, però, non soddisfa Pasa, secondo il quale anzi “dimostra l’inaffidabilità dell’amministrazione comunale e del management di Ata, visto che stralciano il protocollo di intesa sottoscritto tra Comune, Società ATA, Cisl e Cgil oltre un anno e mezzo fa”. Tre i punti contestati: “Primo, ora si parla di Newco, quindi non è più società multiservizi – tuona Pasa – Secondo, non è più interamente pubblica. E terzo, non può esserci la garanzia degli attuali livelli occupazionale se non vi è il piano industriale”.

Anche la consigliera Daniela Pongiglione è stata molto critica in consiglio, su diversi punti tra cui proprio la decisione di creare una NewCo. Di seguito il suo intervento.