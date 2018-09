Savona, vandali distruggono la lapide che alla Madonna degli Angeli ricordava il “Natale di Sangue”

Savona. Ancora un atto di vandalismo ai danni della memoria della Resistenza. Questa volta ad essere presa di mira è stata la lapide che, nel Forte della Madonna degli Angeli, ricorda alcuni tra i primi martiri della lotta di liberazione.

Sin dal dopoguerra nel Forte una targa ricorda le 7 persone uccise il 27 dicembre 1943 dai nazifascisti, come rappresaglia per un attentato alla Trattoria della Stazione, in via XX Settembre, dove una bomba uccise 6 soldati tedeschi. Un eccidio ancora oggi ricordato dai savonesi come “Natale di Sangue”, nel quale persero la vita Cristoforo Astengo, Amelio Bolognesi, Francesco Calcagno, Carlo Rebagliati, Renato Willermin, Arturo Giacosa e Aniello Savarese.

La lapide danneggiata era recentissima: era stata rifatta proprio quest’anno per sostituire quella precedente, per volontà del nipote di uno dei caduti, Cristoforo Astengo. I vandali l’hanno completamente distrutta, facendola a pezzi.