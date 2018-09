Savona, tentano di svaligiare un istituto scolastico: arrestati dalla polizia

Savona. Ieri sera la Polizia di Stato ha tratto in arresto due cittadini di origine nord africana con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso. I due, sorpresi all’interno di un istituto scolastico della città dai poliziotti della Volante, hanno tentato la fuga ma si sono imbattuti in una pattuglia in borghese che li ha bloccati con la refurtiva.

Nel corso degli accertamenti, uno di loro è stato trovato in possesso di una dose di hashish e quindi segnalato amministrativamente alla Prefettura ed entrambi sono stati anche segnalati in stato di libertà per violazione delle norme sul soggiorno.

Sempre ieri, la Polizia di Frontiera Marittima, ha tratto in arresto un cittadino di origine magrebina in esecuzione ad provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Genova.