Savona, sorpreso a cedere una dose di cocaina: arrestato per spaccio

Savona. Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. E’ l’accusa della quale deve rispondere un trentanovenne di origine albanese che ieri è stato arrestato dai poliziotti della squadra mobile di Savona.

L’uomo è stato sorpreso dagli agenti mentre stava cedendo una dose di cocaina ad un’altra persona. A quel punto è stato bloccato e nel corso dei successivi accertamenti investigativi al presunto pusher sono state sequestrate altre dosi della stessa sostanza, per un totale di circa 10 grammi.

Dopo gli atti di rito in Questura, l’albanese è stato portato in carcere in attesa dell’interrogatorio di convalida. La persona che stava acquistando lo stupefacente invece è stata segnalata come assuntore di droga alla Prefettura.