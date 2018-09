Savona: ritrovata Kyra, il cane da pet therapy di un bimbo disabile

Savona. Agg h 16:26 Kyra è tornata dai suoi padroni. Il cane di una famiglia francese in vacanza a Savona e utilizzato per la pet therapy di un bimbo disabile, è rientrato autonomamente nel campeggio di Zinola: sta bene, per la gioia dei proprietari. Ieri sera Kyra era fuggita per paura dei fuochi d’artificio, facendo perdere le sue tracce: dopo le disperate ricerche e l’appello lanciato anche sui social, il lieto fine…

– E’ scomparso nel quartiere di Zinola a Savona un cane di una famiglia francese in vacanza, un cane femmina utilizzato per la pet therapy di un bimbo disabile. Il cane (nella foto) è scappato ieri sera a seguito dei fuochi d’artificio, che l’hanno fatta spaventare e fuggire via: al momento pare sia sparita e non si riesce più a trovare.

I proprietari hanno fatto un appello sui social per ritrovarlo, in quanto fondamentale per le cure di loro figlio. Il cane, Kyra, di un anno, è Akita Americano, ed ha un microchip sottopelle.

Per informazioni o altro potete contattare i numeri: 347 6227429 oppure 349 885 9183. La famiglia è in vacanza presso il camping “La Pergola”, a Zinola. “E’ indispensable ritrovarlo”.