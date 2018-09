Savona Rugby: un sabato di festeggiamenti per aprire la stagione agonistica

Savona. Domani, sabato 29 settembre, il Savona Rugby apre ufficialmente la stagione agonistica con un incontro ed una festa, nel più puro spirito della palla ovale.

La manifestazione è aperta a tutti, praticanti e simpatizzanti, soprattutto a quanti siano entrati in contatto occasionalmente con questo sport e vogliano comprenderne meglio spirito e gioco.

Apertura della giornata alle 14,30 al campo della Fontanassa con la prima partita ufficiale dell’Under 14, impegnata contro le Province dell’Ovest.

Al termine, dalle ore 16, l’attenzione si sposterà sul minirugby dove giovani atleti e genitori che vogliano divertirsi con i loro figli avranno spazio e campo per cimentarsi in sfide ovali.

Clou dei festeggiamenti la disputa, dalle ore 17,30, del primo Memorial Franco Clavarezza, torneo di rugby touch organizzato nell’insolita scelta tecnica di avere in squadra contemporaneamente atleti Under 14, Under 16, Under 18, Seniores e Old in squadre miste. Saranno coinvolte quattro squadre in rappresentanza dei quartieri savonesi (Legino/Zinola, Oltreletimbro/Fornaci, Centro e Villapiana/Lavagnola) a cui si aggiunge selezione di Barbarians (detta alla ligure “foresti”).

Come sempre non mancherà il buon cibo. Dalle 15 la Club House sfornerà panini e spillerà birre; per i più piccoli alle ore 19 terzo tempo offerto dalla società, mentre alle 20,30 paella alla valenciana, uno dei must della cucina ovale del Fontanassa (per prenotazioni contattare Dario al 3407348011), motivo questo più che valido per partecipare.